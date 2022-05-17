Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+27° в 
USD 63.54EUR 66.36
Войти в почту
2 часа назад

Дакота Фаннинг носит ожерелье из шерсти своей покойной собаки

Mainstyle

Домашние питомцы становятся частью нашей жизни, и даже после их ухода сложно оставить память о счастливых моментах позади. Однако у Дакоты Фаннинг есть уникальный способ вспоминать свою покойную собаку Левеллен. Во время выступления на «Шоу Келли Кларксон» 28-летняя актриса рассказала, что носит золотой кулон с шерстью, чтобы всегда хранить память о ней. «Поэтому она со мной», — поделилась Фаннинг с ведущей Келли Кларксон и гостьей Мишель Пфайффер.

Дакота Фаннинг носит ожерелье из шерсти своей покойной собаки
Фото: mainstylemainstyle

На милом снимке из прошлой жизни пушистая белая подружка сидит на кресле, а её пряди на макушке завязаны в забавный хвостик. Напомним, что Фаннинг и Пфайффер уже играли вместе в фильме 2001 года «Я — Сэм», который можно смело назвать самой прорывной ролью Дакоты. Пара воссоединилась на экране впервые за более чем два десятилетия в долгожданной драме «Первая леди», которая вышла на телеканале Showtime в апреле этого года. Когда троица обсуждала любовь (и потерю) своих самых дорогих питомцев, сама Пфайффер тоже поделилась историей о том, что хотя у неё было много собак на протяжении многих лет, сейчас все они уже ушли из жизни. Однако сейчас она дарит любовь «особенной» кошке по кличке Фелла.

И хотя поначалу собеседницы посмеялись над чудаковатым талисманом звезды, вскоре девушки согласились с тем, какой любовью преисполнен её маленький памятник. «Ты — ходячая святыня. Мне это нравится. Это любовь!», — заключила Кларксон.

Безумный мир,Келли Кларксон,Дакота Фаннинг,Мишель Пфайффер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители