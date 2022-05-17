Дакота Фаннинг носит ожерелье из шерсти своей покойной собаки

Домашние питомцы становятся частью нашей жизни, и даже после их ухода сложно оставить память о счастливых моментах позади. Однако у Дакоты Фаннинг есть уникальный способ вспоминать свою покойную собаку Левеллен. Во время выступления на «Шоу Келли Кларксон» 28-летняя актриса рассказала, что носит золотой кулон с шерстью, чтобы всегда хранить память о ней. «Поэтому она со мной», — поделилась Фаннинг с ведущей Келли Кларксон и гостьей Мишель Пфайффер .

На милом снимке из прошлой жизни пушистая белая подружка сидит на кресле, а её пряди на макушке завязаны в забавный хвостик. Напомним, что Фаннинг и Пфайффер уже играли вместе в фильме 2001 года «Я — Сэм», который можно смело назвать самой прорывной ролью Дакоты. Пара воссоединилась на экране впервые за более чем два десятилетия в долгожданной драме «Первая леди», которая вышла на телеканале Showtime в апреле этого года. Когда троица обсуждала любовь (и потерю) своих самых дорогих питомцев, сама Пфайффер тоже поделилась историей о том, что хотя у неё было много собак на протяжении многих лет, сейчас все они уже ушли из жизни. Однако сейчас она дарит любовь «особенной» кошке по кличке Фелла.