Найден возможный источник знаменитого "сигнала инопланетян"

Таинственный и знаменитый сигнал "Wow!", порой, приписываемый даже инопланетянам, мог поступить на Землю от далекой солнцеподобной звезды. К такому выводу пришел астроном Альберто Кабальеро, изучивший архивные данные астрономических наблюдений.

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Как сообщает Live Science, речь идет о сигнале, который был пойман при помощи радиотелескопа Big Ear Radio Observatory ночью 15 августа 1977 года. По сей день он считается как минимум лучшим претендентом на звание сигнала, поступившего от "инопланетян".

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Известно, что сигнал был невероятно мощным, но очень коротким, так как длился он всего одну минуту и двенадцать секунд. Его первооткрывателем считается астроном Джерри Эйман из Университета штата Огайо.

Увидев распечатку аномального сигнала, Эйман написал на ней слово "Wow!". С тех пор этот таинственный сигнал так и называют. Удивительно, но до сих пор никому не удалось достоверно определить природу этого сигнала. Очередную версию и выдвинул Альберто Кабальеро. Он напомнил, что человечество пыталось связаться с возможным инопланетным разумом. Однако делало это довольно редко.

Самым известным является послание Аресибо – радиосигнал, который был послан 16 ноября 1974 года из обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико в направлении шарового звездного скопления М13, находящегося на расстоянии 25 000 световых лет в созвездии Геркулеса. В нем земляне зашифровали простое сообщение о нас и нашей планете. Эйман предположил, что и внеземная раса, если она существует, могла бы поступить аналогичным образом.

"Поскольку водород является самым распространенным элементом во Вселенной, есть логика в предположении, что разумная цивилизация в нашей галактике Млечный Путь, желающая привлечь к себе внимание, могла бы передавать сильный узкополосный сигнал радиомаяка на частоте линии нейтрального водорода или близкой к ней", – написал он в своем юбилейном отчете.

Однако Кабальеро, внимательно изучивший каталог звезд на основе данных космического аппарата Gaia Европейского космического агентства, пришел к выводу, что таинственный сигнал исходил от какого-то природного объекта, а не был творением "инопланетян".

В своих поисках он отталкивался от того факта, что в памятную ночь 1977 года два приемника телескопа Big Ear были направлены на созвездие Стрельца. Именно эту область Кабальеро изучил в каталоге звезд и нашел одну солнцеподобную звезду, которая, по его мнению, могла быть источником знаменитого сигнала.