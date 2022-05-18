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1 час назад

Паразит способен делать людей привлекательнее

Vse42.ru

Финские биологи выяснили, что поражающий мозг микроорганизм токсоплазмоз делает людей красивее.

Паразит способен делать людей привлекательнее
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Токсоплазмозом заражена почти половина населения планеты. Его наличие в организме часто провоцирует болезни нервной системы.

Биологи из финского университета рассказали, что этот паразит способен делать человека привлекательнее. У людей с токсоплазмозом более симметричные лица, повышенная выносливость и хорошие гены. Зараженные женщины более стройные и имеют самооценку выше, чему остальных.

Исследованием ученых поделился журнал PeerJ. В будущем биологи намерены провести еще ряд наблюдений, чтобы опровергнуть или подтвердить полученную ими информацию.

Безумный мир,
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