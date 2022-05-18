Паразит способен делать людей привлекательнее

Токсоплазмозом заражена почти половина населения планеты. Его наличие в организме часто провоцирует болезни нервной системы.

Биологи из финского университета рассказали, что этот паразит способен делать человека привлекательнее. У людей с токсоплазмозом более симметричные лица, повышенная выносливость и хорошие гены. Зараженные женщины более стройные и имеют самооценку выше, чему остальных.