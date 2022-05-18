Паразит способен делать людей привлекательнее

Финские биологи выяснили, что поражающий мозг микроорганизм токсоплазмоз делает людей красивее.
Токсоплазмозом заражена почти половина населения планеты. Его наличие в организме часто провоцирует болезни нервной системы.
Биологи из финского университета рассказали, что этот паразит способен делать человека привлекательнее. У людей с токсоплазмозом более симметричные лица, повышенная выносливость и хорошие гены. Зараженные женщины более стройные и имеют самооценку выше, чему остальных.
Исследованием ученых поделился журнал PeerJ. В будущем биологи намерены провести еще ряд наблюдений, чтобы опровергнуть или подтвердить полученную ими информацию.