«Выживет даже в Аду»: почему тихоходку невозможно убить

Есть на земле потрясающе живучие существа. Они способны переносить любые тяготы и лишения и отлично себя чувствуют даже в кипятке. Будь они побольше, наверняка захватили бы планету. Но крошечные тихоходки — именно так они называются — не помышляют о мировом господстве. Ученые давно заинтересовались тихоходками и провели над ними массу опытов. Одной из главных целей экспериментов стало определение границы живучести этих существ.

Фото: Русская Семерка Русская Семерка

Знакомство с тихоходкой

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Тихоходки — это микроскопические беспозвоночные, родственные членистоногим, их размеры от 0,1 до 1,5 миллиметров.

Впервые их описал в 1773 году немецкий пастор и исследователь Иоганн Август Геце. Он назвал это создание «маленький водяной медведь» (по-немецки kleiner Wasserbär), хотя не каждый наблюдатель найдет сходство очевидным. Полупрозрачное тело тихоходки состоит из четырех сегментов и головы. У нее четыре пары коротких толстых ножек, каждая из которых заканчивается коготком. Передвигаются они очень медленно: 2—3 мм/мин. Собственно, поэтому в 1777 году итальянский ученый Ладзаро Спалланцани назвал их тихоходками.

Во рту у них несколько острых зубов-игл, которыми они вгрызаются в растения или животную добычу. Крупные тихоходки могут поедать коловраток, нематод и даже других тихоходок. Из-за феноменальной живучести они распространены по всей планете от горных вершин Гималаев до морских глубин. Их разносят ветер, вода и животные. Больше всего они любят пресноводные водоемы и влажные лишайники.

Эксперименты по уничтожению

Ученые уже давно пытаются разгадать секрет живучести тихоходок. Любое другое существо схожих размеров и строения неизменно гибнет там, где выживает тихоходка. Дело в том, что она универсальна. Ей не приходится поколениями вырабатывать механизмы адаптации и менять строение тела, чтобы выживать в подводном гейзере или вечной мерзлоте.

О серии экспериментов над тихоходками телеканал ВВС рассказывает в научно-популярной передаче «Что должно произойти, чтобы уничтожить на Земле все живое?».

Замораживание и нагрев

Тихоходок замораживали на 30 лет при температуре 20°C. Также их в течение 20 месяцев держали в жидком кислороде при 193°C. Они выживали. Тихоходки смогли выдержать восьмичасовое охлаждение жидким гелием до 271°C и нагрев до 60—65°C в течение 10 часов. Температуру в 100 градусов по Цельсию они выдерживали в течение часа.

Радиация

Тихоходок пытались уничтожить ионизирующим излучением. Доза в 570 тыс. бэр убила только половину подопытных. Для сравнения: человек погибает при дозе 500 бэр.

Ядовитая атмосфера

Тихоходки научились переносить отсутствие кислорода. Их помещали в атмосферу из сероводорода и углекислого газа. Там они могли находиться неделями, а по возвращению в естественную среду опять чувствовали себя прекрасно, продолжали есть и размножаться.

Давление

Японские биофизики провели эксперимент, в котором тихоходок помещали в заполненную водой камеру высокого давления. Постепенно давление доводили до 6000 атмосфер. Некоторые испытуемые погибали, но большинство выживало.

Высушивание

По современным данным, тихоходки могут ожить после десяти лет анабиоза, в который они впадают в период засухи. При этом уровень влаги в их организме может снижаться до 1—2% от нормы. По одной из научных гипотез, в такие периоды даже ДНК тихоходок распадается, но когда влажность нормализуется, целостность ДНК восстанавливается. По этой же теории, в генетический код тихоходки может попасть чужой генетический материал — например, от живущих по соседству более приспособленных организмов. Таким образом, она вбирает в себя лучшие черты разных видов.

Открытый космос

Тихоходок отправляли даже туда. Шведские ученые поместили их на корпусе космической станции, обращенной к солнцу. Вакуум и космическая радиация должны были показать границы выживаемости. Дополнительно часть тихоходок облучали ультрафиолетом. Из тех, кто провел десять дней снаружи корабля, выжили почти все. А вот из тех, кого дополнительно облучали ультрафиолетом, в живых остались немногие.