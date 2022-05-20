5 нелепых идей, которые принесли кучу денег

Мечта о богатстве чаще всего не связана с выигрышем в лотерею. Многие желают что-то изобрести, открыть свой бизнес и – как следствие – разбогатеть. Иногда даже самая глупая идея приносит коммерческий успех. И пока одни смеются, другие видят, как растут цифры на их личных счетах. Сегодня “Рамблер” расскажет о нелепых идеях, которые обогатили их креаторам.

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“Жидкая смерть”

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Liquid Death (или “Жидкая смерть”) – это просто артезианская вода. В ней нет каких-то умопомрачительных добавок, витаминов и ароматизаторов. Зато в компании нашлись талантливые маркетологи. Они придумали настолько бесхитростную рекламную кампанию, что та сделала их миллионерами.

Вода Liquid Death продается в жестяных банках, которые выглядят как дешевое пиво или худший в мире энергетический напиток. При этом рекламный слоган звучит так: “Убей свою жажду”.

Ориентируясь на субкультуры (например, байкеров и металлистов), бренд быстро зарекомендовал себя как успешный инвестиционный проект и начал привлекать неприличные суммы денег от инвесторов.

Эту воду полюбили еще и за то, что алюминиевая упаковка (в отличие от пластиковой) считается более экологичной. Компания также жертвует процент от продаж на поддержку восстановления океана.

Поющая рыба

Скорее всего, вы видели эту рыбу в кино или сериалах. Главная ее фишка – когда датчики движения засекают активность, Билли Басс начинает плескаться и петь.

Изобретатель Билли – Джо Пеллетьери – начал работать в компании по производству игрушек Gemmy в 1998 году. Ему потребовался год, чтобы создать работающий прототип поющей рыбы. Сначала игрушку продавали в рыболовных магазинах. Но как только Билли попал на полки сетевиков Walmart и Target, его создатель превратился в миллионера. Только за первый год продаж Big Mouth Billy Bass принес Пеллетьери сто миллионов долларов.

Что интересно: на изготовление каждой игрушки в среднем тратилось четыре с половиной доллара. А продавали рыб за 29,95$.

Микрозелень Chia Pet

Создатель этого продукта скрестил невозможное: поп-культуру и садоводство. И терракотовые статуэтки, покрытые семенами чиа для проращивания, захватили весь мир.

Chia Pet пользуется огромным успехом на протяжении десятилетий. Эти наборы сделали Джозефа Педотта, их создателя, богатым человеком. Согласно данным официального сайта Chia Pet, всего было продано более 15 миллионов статуэток.

Однако Педотт не изобретал Chia Pet. Изначально идея пришла в голову некоему Уолтеру Хьюстону в 1973 году. В течение многих лет он изо всех сил пытался монетизировать ее и в итоге перепродал Педотту, как только тот назначил цену.

Очки для собак

Идея создать солнцезащитные очки для собак пришла к Рони Ди Лулло в 1997 году, когда она играла во фрисби со своим питомцем. Отметив, что Миднайт безуспешно пытается поймать тарелку, глядя на заходящее солнце, в голове женщины “зажглась лампочка”. Рони попыталась адаптировать существующие солнцезащитные очки для людей, но в конечном итоге создала новый продукт – Doggles. Она вложила в бизнес 25000 долларов собственных денег, а заработала миллионы.

Очки защищают собак от воздействия ультрафиолетовых лучей, а также от пыли, ветра и песка. Например, когда хозяева ездят со своими питомцами на мотоциклах. Некоторые ветеринары рекомендуют носить Doggles после операций на глазном яблоке.

Картофельная посылка

Когда Алексу Крейгу пришла в голову идея рассылать людям картошку с сообщениями, его девушка подумала, что он сошел с ума. Но Крейг заработал 2000 долларов за два дня, а всего через пять месяцев продал концепцию за 40000 долларов. Картофельная почта стала приносить парню 25000 долларов ежемесячно.

В 2017 году компания Potato Parcel реализовала жуткую и одновременно прекрасную маркетинговую кампанию, когда разослала анонимно более чем 100 игрокам НБА.

Теперь создатель идеи получает по одному доллару с каждой отосланной картофелины. Плоды закупают в местных супермаркетах и пишут на них послания или приклеивают фотографии, отпечатанные на принтере.