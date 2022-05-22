Кожу любительницы автозагара высмеяли в сети

Блогершу Лили Сканнел высмеяли в сети за сходство ее кожи с корочкой хлеба после нанесения автозагара. Ее TikTok-роликом заинтересовались журналисты The Sun.

На упомянутом видео пользователь с никнеймом lilyscan показала свои ноги после длительного использования крема с эффектом загара. На размещенных кадрах видно, что из-за применения данного продукта кожа девушки стала пятнистой, сухой и чешуйчатой. Утверждается, что обычно автозагар ложится на тело таким образом, когда вышел его срок годности.

Тем не менее любительница искусственного загара считает, что вопреки неровностям на коже ее тело все равно выглядит привлекательно.

«Лучше быть пятнистой, чем остаться бледной. Просто у меня был некачественный автозагар-спрей»,

— объяснила она.

Ролик девушки стал вирусным и набрал более 3,2 миллиона просмотров и сотни тысяч лайков. Подписчики принялись высказываться на тему увиденного в комментариях.

«Будь осторожна, это может привести к меланоме», «Тигровый хлеб», «Я наношу автозагар еженедельно уже много лет. Просто тщательнее увлажняйте кожу и пользуйтесь скрабом», «Нужно любить свою кожу, даже если она бледная»,