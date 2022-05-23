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3 часа назад

Пьяный британец угнал двухэтажный автобус, чтобы доехать домой

Газета.Ru

Британец перебрал с алкоголем и угнал двухэтажный автобус, пишет LADBible. Как рассказал мужчина, он хотел побыстрее оказаться дома.

Пьяный британец угнал двухэтажный автобус, чтобы доехать домой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

52-летний Стивен МакКартан вместе с другом выпивал в баре, после чего приятели разошлись. По словам британца, возвращаясь из заведения, он увидел двухэтажный автобус, забрался в него и уснул. Проснувшись через час, мужчина решил, что ему срочно нужно домой. Стивен сель за руль автобуса, завел его и дал задний ход, протаранив припаркованный рядом автомобиль. Впрочем, далеко уехать у британца не получилось - его арестовали сотрудники полиции. Ущерб от действий МакКартана составил более $7000.

"Пострадал сам автобус и одна машина", - сообщили в полиции.

Выступая в суде, Стивен сообщил, что практически ничего не помнит, но раскаивается и сожалеет о случившемся. Учитывая, что мужчина признал вину, суд приговорил его к испытательному сроку длинной шесть месяцев. Кроме того, МакКартан должен выплатить нанесенный им ущерб.

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