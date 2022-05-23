Пьяный британец угнал двухэтажный автобус, чтобы доехать домой

52-летний Стивен МакКартан вместе с другом выпивал в баре, после чего приятели разошлись. По словам британца, возвращаясь из заведения, он увидел двухэтажный автобус, забрался в него и уснул. Проснувшись через час, мужчина решил, что ему срочно нужно домой. Стивен сель за руль автобуса, завел его и дал задний ход, протаранив припаркованный рядом автомобиль. Впрочем, далеко уехать у британца не получилось - его арестовали сотрудники полиции. Ущерб от действий МакКартана составил более $7000.