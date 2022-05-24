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1 час назад

В Австралии мужчину оштрафовали на 9 тысяч долларов за вонючий сыр

Газета.Ru

Производитель сыра в Австралии был оштрафован за неприятный запах, который распространялся с сыроварни на соседние владения винодельческой долины. Об этом сообщает портал news.com.au.

Мужчину оштрафовали на 9 тысяч долларов за вонючий сыр
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Государственная охрана окружающей среды требовала от производителя сыра Yarra Valley Dairy улучшить степень очистки сточных вод, чтобы предотвратить распространение запаха из помещений на соседние территории. Через некоторое время сотрудники ведомства решили узнать, выполнила ли компания их требование.

Посетив сыроварню, представители охраны окружающей среды обнаружили, что производитель проигнорировал их просьбу. Один из посетивших территорию Yarra Valley Dairy сотрудник сообщил, что сыроварня продолжает источать сильный запах.

"Запах на Сент-Хьюбертс-Роуд был достаточно сильным, чтобы вызвать дискомфорт, если стоять против ветра", — рассказал мужчина.

В результате проверки на владельца производства был наложен штраф в размере 9087 долларов.

Ранее стало известно, что в Мексике арестовали китайского туриста из-за сильного запаха из багажа.

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