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1 час назад

Питон укусил за ягодицу заигравшегося на унитазе мужчину

Катерина Саломе

Заигравшийся в мобильные игры в туалете у себя дома мужчина стал жертвой питона. Притаившаяся в унитазе змея укусила его за ягодицу. Инцидент произошел в малайзийском городе Селаянг, сообщает Asia One.

Питон укусил за ягодицу заигравшегося на унитазе мужчину
Фото: pixabay.compixabay.com

28-летний Сабри Тазали внезапно почувствовал укус, пока играл на телефоне. Парень резко подскочил от острой боли и увидел свисающую с ягодицы змею. Он тут же оторвал пресмыкающееся, бросил его в стену и выбежал из уборной так быстро, что в панике даже выломал дверь.

Прибывшие на место спасатели изолировали, как оказалось, неядовитого питона. Молодого человека доставили в больницу, где ему сделали укол от столбняка.

Тазали опубликовал пост в своем Twitter-аккаунте, где подробно рассказал о произошедшем. Он признался, что следюущие несколько недель после инцидента боялся пользоваться туалетом у себя дома. Чтобы справлять нужду, ему пришлось ходить в уборную в расположенной поблизости мечети.

Ранее мы писали о том, на Ямале поймали щуку-монстра.

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