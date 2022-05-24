Китаец построил особняк и парк развлечений для своих собак

В Китае бизнесмен построил особняк и парк развлечений для своих десяти собак. На реализацию идеи он потратил 340 тысяч юаней (около 2,8 миллиона рублей), сообщает Oddity Central.

Среди особенностей мини-особняка — наличие игрушечных машинок, кондиционера, телевизора, кинопроектора, диспенсера для воды, сушилки для меха, лифта, а также собственного туалета. В парке развлечений для собак обустроены горки, качели, бассейн, зона для дискотеки, настоящее колесо обозрения, мини-американские горки и небольшой поезд.

Строительство миниатюрного особняка заняло три года. Мужчина по фамилии Чжоу начал строить новый дом для своих питомцев в 2019 году вскоре после того, как построил предыдущий, более скромный. Тогда он решил похвастаться своим проектом на китайской платформе по обмену короткими видеороликами Douyin и снял видеотур по собачьему жилищу.

Пользователи неожиданно раскритиковали Чжоу. Некоторые из них предложили ему несколько идей для того, чтобы исправить недочеты и сделать дом еще более комфортным для собак. Проанализировав обратную связь, мужчина решил построить лучший особняк для своих домашних животных. Чжоу внес более 200 изменений в первоначальный проект, и на этот раз ему удалось впечатлить пользователей соцсетей — ролик стал вирусным в Китае.