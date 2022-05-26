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4 часа назад

Электрик отключал свет в деревне ради свиданий с девушкой

Газета.Ru

В Индии электрик постоянно отключал свет в деревне, чтобы тайно встречаться с девушкой, пишет Oddity Central.

Электрик отключал свет в деревне ради свиданий с девушкой
Фото: РИА «Новости»РИА «Новости»

В течение нескольких недель жители деревни жаловались, что практически каждый день после захода солнца у них отключают свет. Энергетическая компания, обслуживающая район, не сообщала о каких-либо перебоях, что только добавляло вопросов у людей. Пострадавшие начали подозревать - кто-то специально устраивает диверсии.

В один из дней, когда свет снова пропал, местные организовали патруль. Прочесав улицы, они добрались до школьного двора, где обнаружили двух влюбленных, пытающихся скрыть свои отношения. Оказалось, именно мужчина, будучи электриком, отключал энергоснабжение, чтобы его и возлюбленную никто не видел.

По данным СМИ, электрик был избит жителями деревни. Однако старейшины, посовещавшись, разрешили паре пожениться. Брак, как сообщается, спас электрика от проблем с законом, поскольку против него не было выдвинуто никаких обвинений.

Ранее пара из Шотландии сыграла свадьбу через 60 лет после помолвки.

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