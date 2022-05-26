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3 часа назад

Мужчина потратил 960 тысяч рублей, чтобы стать животным

Lenta.ru

Житель Японии, который мечтал превратиться в животное, потратил два миллиона иен (960,2 тысячи рублей), чтобы стать собакой. Об этом сообщает Yahoo! News.

Мужчина потратил 960 тысяч рублей, чтобы стать животным
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Чтобы воплотить свою мечту, мужчина по имени Токо обратился в фирму, которая специализируется на создании скульптур и моделей для фильмов, рекламных роликов и развлекательных учреждений, и заказал реалистичный костюм собаки породы колли.

На создание костюма потребовалось 40 дней и несколько примерок. По словам сотрудника фирмы, выполнить заказ было непросто.

«Поскольку строение скелета собаки и человека сильно различается, мы провели много времени, изучая, как сделать человеческую фигуру похожей на собачью, — объяснил он. — Кроме того, мы собрали фотографии, сделанные с разных ракурсов, чтобы воспроизвести красивую шерсть колли и сделать так, чтобы она выглядела естественно».

Токо опубликовал видео, на котором он примеряет костюм колли и передвигается по-собачьи. Видно, как он машет «лапой» и заваливается набок, как это могла бы сделать настоящая собака.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Колорадо решила стать человеком-кошкой и нашла себе «хозяина». Она влюбилась в 52-летнего мужчину и вскоре вступила с ним в отношения.

Безумный мир,Yahoo,
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