Тату-мастер сделала татуировки из праха умерших

Тату-мастер из Калифорнии, США, Кэт Дьюкс сделала татуировку чернилами с прахом кремированной собаки. Об этом сообщает Daily Mirror.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Тату с прахом заказал безутешный хозяин умершего питомца. Для Дьюкс такие просьбы не в новинку: у нее самой есть татуировка, в чернила для которой был добавлен прах ее покойного отца. По ее мнению, это помогает оплакать потерю и дает возможность увековечить память близких.

Дьюкс объяснила, что подмешивает в чернила только несколько крупинок пепла. Она отмечает, что это безопасно, и у ее клиентов, которым она делала такие тату, никогда не возникало проблем.

Во время выполнения тату с прахом Дьюкс просит клиентов рассказать ей об умершем человеке или питомце По ее словам, иногда люди очень эмоционально реагируют, когда видят результат ее работы. Некоторые клиенты плачут, другие наоборот смеются.