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51 минуту назад

Тату-мастер сделала татуировки из праха умерших

Lenta.ru

Тату-мастер из Калифорнии, США, Кэт Дьюкс сделала татуировку чернилами с прахом кремированной собаки. Об этом сообщает Daily Mirror.

Тату-мастер сделала татуировки из праха умерших
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Тату с прахом заказал безутешный хозяин умершего питомца. Для Дьюкс такие просьбы не в новинку: у нее самой есть татуировка, в чернила для которой был добавлен прах ее покойного отца. По ее мнению, это помогает оплакать потерю и дает возможность увековечить память близких.

Дьюкс объяснила, что подмешивает в чернила только несколько крупинок пепла. Она отмечает, что это безопасно, и у ее клиентов, которым она делала такие тату, никогда не возникало проблем.

Во время выполнения тату с прахом Дьюкс просит клиентов рассказать ей об умершем человеке или питомце По ее словам, иногда люди очень эмоционально реагируют, когда видят результат ее работы. Некоторые клиенты плачут, другие наоборот смеются.

Ранее сообщалось, что тату-мастер сделала парную татуировку с портретами влюбленных и пожалела об этом. Она изменила свое мнение после того, как спросила их о любви и узнала правду об их взаимоотношениях.

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