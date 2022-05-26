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2 часа назад

Школьники в США добились помилования «ведьмы» спустя 329 лет ее заключения

Lenta.ruиещё 1

В американском штате Массачусетс официально помиловали последнюю из «салемских ведьм», передает агентство Associated Press.

Школьники в США добились помилования «ведьмы» спустя 329 лет
Фото: lenta.rulenta.ru

Конгрессмены рассмотрели дело Элизабет Джонсон — младшей, которая в 1693 году была признана виновной в колдовстве. В разгар судебного процесса на ведьмами из Салема женщину приговорили к смертной казни, но в итоге ей удалось избежать высшей меры наказания. Несмотря на это, женщину помиловали спустя 329 лет.

Дело было пересмотрено по инициативе американских школьников, которые запустили кампанию по помилованию «ведьмы». Учащиеся обнаружили, что все «салемские ведьмы», кроме одной, были помилованы. Они решили восстановить справедливость и добились своего. Процесс над жителями Салема, обвиненными в колдовстве, завершился в 1693 году: были казнены 20 человек, еще около 200 попали в тюрьму.

В апреле задержали считающую себя ведьмой 100-летнюю жительницу Нигерии и двоих подростков, которые лишили ребенка глаза в ритуальных целях.

Безумный мир,Элизабет Джонсон,
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