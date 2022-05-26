Школьники в США добились помилования «ведьмы» спустя 329 лет

Конгрессмены рассмотрели дело Элизабет Джонсон — младшей, которая в 1693 году была признана виновной в колдовстве. В разгар судебного процесса на ведьмами из Салема женщину приговорили к смертной казни, но в итоге ей удалось избежать высшей меры наказания. Несмотря на это, женщину помиловали спустя 329 лет.

Дело было пересмотрено по инициативе американских школьников, которые запустили кампанию по помилованию «ведьмы». Учащиеся обнаружили, что все «салемские ведьмы», кроме одной, были помилованы. Они решили восстановить справедливость и добились своего. Процесс над жителями Салема, обвиненными в колдовстве, завершился в 1693 году: были казнены 20 человек, еще около 200 попали в тюрьму.