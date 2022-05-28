5 странных способов достичь бессмертия

Смерть неизбежна, но даже несмотря на это люди во веки веков пытаются обмануть ее. Кто-то – стараясь быть физически и психически здоровым, вкладывая время и силы в науку и медицину. И никогда не будет недостатка в человеческой изобретательности, в попытках предотвратить неизбежное. Сегодня “Рамблер” расскажет о пяти людях, которые решили остановить смерть.

Фото: Кадр из фильма "История Бенджамина Баттона" Кадр из фильма "История Бенджамина Баттона"

Дэвид Копперфильд

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Еще Александр Македонский охотился за “живой водой”. Его путь решил повторить знаменитый иллюзионист Дэвид Копперфильд. Он для поисков купил группу островов на Багамах за 50 миллионов долларов. И… на одном из них оказался действительно необычный водоем, о котором рассказал журналистам:

“Я обнаружил настоящий феномен. Вы можете взять опавшие листья, и в момент, когда они соприкасаются с водой, они снова наполняются жизнью... Жуки и другие насекомые, которые находятся при смерти, соприкасаются с водой и улетают!”

Сейчас Дэвиду только 65, и сказать, нашел ли он источник вечной молодости, сложно. Поживем – увидим.

Александр Богданов

Александр Богданов был писателем-фантастом, врачом и одним из первых основоположников кибернетики. Он мечтал увидеть мир будущего и пытался смоделировать свои представления в антиутопиях собственного пера.

Богданов мечтал о бессмертии. Решение пришло из области гематологии. Он начал эксперименты по переливанию крови. Богданов описывал, как у него улучшилось зрение, прекратилась алопеция, что, естественно, побудило его продолжать попытки омолодиться. Но, в конце концов, это писателя и сгубило. Однажды он выбрал не того донора – больного малярией. Богданов заразился этой болезнью и умер.

Николай Федоров

Если бы существовала награда за самый запутанный способ достижения бессмертия, Николай Федоров увез бы этот трофей домой. Он был одним из первых основоположников концепции “космизма”. Федоров считал, что смерть не неизбежна, а всего лишь изъян, который нуждается в исправлении. Это означало замену каждой неисправной части тела.

А еще он предлагал ради достижения бессмертия отправиться в космос, чтобы собрать пыль предыдущих поколений. Что кажется достаточно простой задачей, если сравнивать ее с заменой всех наших органов.

Диана де Пуатье

Диана де Пуатье была фавориткой французского короля Генриха II. У нее был доступ к самым передовым медицинским методам того времени, которые, вероятно, убили ее. Одним из них стало потребление питьевого золота. Хотя в те годы, когда Диана погибла, никто и не думал о том, что причина в металле, но посмертное расследование выявило колоссальное количество золота в ее волосах. Это указывает на то, что она, вероятно, выпила его слишком много в попытках омолодиться.

Парацельс

Парацельс был уроженцем Швейцарии, человеком науки и медицины – алхимиком, врачом, ботаником и философом. Он жил в те времена, когда в области медицинской диагностики и лечения набирала популярность довольно специфическая и ужасная практика — каннибализм. В пищу употребляли мясо мертвых людей.

Парацельс и сам придумал множество лекарственных рецептов, предназначенных для лечения различных заболеваний, с мертвой плотью и костями в качестве основного ингредиента. Сам он писал:

“Только из мумие делается самое превосходное средство против всех видов ядов”.