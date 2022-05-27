Сын позвонил родителям по видео во время прыжка с парашютом

Отец и мать отреагировал на поступок сына так, словно сами выпрыгнули из самолета. Как пишут СМИ, ролик был снят еще в 2015 году, но стал вирусным только недавно. Ирландец по имени Райан, находясь в Австралии, совершил прыжок с парашютом, поднявшись на высоту в четыре километра. Перед тем, как выпасть из самолета, мужчина позвонил родителям по видеосвязи, транслируя происходящее.