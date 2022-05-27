Сын позвонил родителям по видео во время прыжка с парашютом

Экстремал из Ирландии позвонил родителям по видеосвязи во время прыжка с парашютом, опубликовав их реакцию в сети, пишет The Indian Express.
Отец и мать отреагировал на поступок сына так, словно сами выпрыгнули из самолета. Как пишут СМИ, ролик был снят еще в 2015 году, но стал вирусным только недавно. Ирландец по имени Райан, находясь в Австралии, совершил прыжок с парашютом, поднявшись на высоту в четыре километра. Перед тем, как выпасть из самолета, мужчина позвонил родителям по видеосвязи, транслируя происходящее.
"Я собираюсь выпрыгнуть из самолета", - предупредил он мать с отцом.
Родителей поступок сына явно удивил, поэтому их реакция получилась довольно яркой. Мать Райана призналась, что думала, что сын вообще едет в автобусе. Впрочем, все закончилось благополучно - мужчина не получил травм и приземлился в намеченном месте. Пользователи соцсетей оценили реакцию родителей экстремала, назвав их милыми людьми. Другие же комментаторы похвали качество мобильной связи.
"Я впечатлен его [Райана] мобильным оператором", - писали люди.