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49 минут назад

Сын позвонил родителям по видеосвязи во время прыжка с парашютом

Газета.Ru

Экстремал из Ирландии позвонил родителям по видеосвязи во время прыжка с парашютом, опубликовав их реакцию в сети, пишет The Indian Express.

Сын позвонил родителям по видео во время прыжка с парашютом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отец и мать отреагировал на поступок сына так, словно сами выпрыгнули из самолета. Как пишут СМИ, ролик был снят еще в 2015 году, но стал вирусным только недавно. Ирландец по имени Райан, находясь в Австралии, совершил прыжок с парашютом, поднявшись на высоту в четыре километра. Перед тем, как выпасть из самолета, мужчина позвонил родителям по видеосвязи, транслируя происходящее.

"Я собираюсь выпрыгнуть из самолета", - предупредил он мать с отцом.

Родителей поступок сына явно удивил, поэтому их реакция получилась довольно яркой. Мать Райана призналась, что думала, что сын вообще едет в автобусе. Впрочем, все закончилось благополучно - мужчина не получил травм и приземлился в намеченном месте. Пользователи соцсетей оценили реакцию родителей экстремала, назвав их милыми людьми. Другие же комментаторы похвали качество мобильной связи.

"Я впечатлен его [Райана] мобильным оператором", - писали люди.

Безумный мир,
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