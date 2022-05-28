Женщина внезапно обнаружила змею в собственном туалете

Женщину изрядно напугала рептилия, которая проникла в жилище через санузел.

Фото: Волгоградская правда Волгоградская правда

В популярном паблике в Сети местная жительница поделилась кадрами, на которых изображена полутораметровая змея. Ее обнаружила женщина, когда зашла в туалетную комнату.

Сообщается, что змею достали из унитаза и выпустили на волю.

Стоит отметить, что уже не первый случай, когда жители Волгоградской области находят у себя дома подобных непрошеных гостей.