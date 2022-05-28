Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+18° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
3 часа назад

Жительница Волгоградской области обнаружила змею в собственном туалете

Волгоградская правда

Женщину изрядно напугала рептилия, которая проникла в жилище через санузел.

Женщина внезапно обнаружила змею в собственном туалете
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

В популярном паблике в Сети местная жительница поделилась кадрами, на которых изображена полутораметровая змея. Ее обнаружила женщина, когда зашла в туалетную комнату.

Сообщается, что змею достали из унитаза и выпустили на волю.

Стоит отметить, что уже не первый случай, когда жители Волгоградской области находят у себя дома подобных непрошеных гостей.

Специалисты объясняют это тем, что многие пресмыкающиеся любят прятаться в укромных местах, особенной любовью у змей пользуются трубы.

Безумный мир,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители