Женщина внезапно обнаружила змею в собственном туалете

Женщину изрядно напугала рептилия, которая проникла в жилище через санузел.
В популярном паблике в Сети местная жительница поделилась кадрами, на которых изображена полутораметровая змея. Ее обнаружила женщина, когда зашла в туалетную комнату.
Сообщается, что змею достали из унитаза и выпустили на волю.
Стоит отметить, что уже не первый случай, когда жители Волгоградской области находят у себя дома подобных непрошеных гостей.
Специалисты объясняют это тем, что многие пресмыкающиеся любят прятаться в укромных местах, особенной любовью у змей пользуются трубы.