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1 час назад

Акула сразилась с морской черепахой и проиграла

Lenta.ru

У берегов австралийского района Нингалу, штат Западная Австралия, голодная тигровая акула напала на морскую черепаху и проиграла. На видео с морскими животными обратило внимание издание 9News.

Акула сразилась с морской черепахой и проиграла
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На записи видно, как акула приближается к черепахе, которая поначалу не замечает опасности. Хищная рыба начинает кружить вокруг черепахи.

Та набирает скорость и плывет прочь, но акула следует за ней, хватает ее зубами, однако терпит поражение. Черепаха вырывается и даже пытается сразиться с акулой, укусив ее в ответ. Сообщается, что рептилии удалось уплыть и выбраться на берег.

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