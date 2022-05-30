Мужчина вписал в лотерейный билет числа с работы и разбогател

Житель американского населенного пункта Овингс-Миллс, штат Мэриленд, использовал при игре в лотерею числа с работы и разбогател, сорвав джекпот. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Мужчина по имени Чарльз приобрел лотерейный билет за один доллар и вписал в него числа, совпадающие с идентификационными кодами профессий, которые он использует у себя на работе в медицинской сфере.

Американец рассказал, что никогда не смотрит розыгрыши лотерей и был в шоке, когда на следующее утро обнаружил, что выиграл 50 тысяч долларов (3,3 миллиона рублей). «Было около шести часов утра, я проверил числа на своем мобильном телефоне и чуть не выронил телефон», — признался он.