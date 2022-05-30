Женщина рассказала, что состоит в отношениях с самолетом Boeing 737

23-летняя студентка из Германии встречается с самолетом, пишет Mirror. По словам женщины, ее сердце покорил Boeing 737.

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Cара Родо из Дортмунда рассказала, что долгое время встречалась с людьми, но теперь чувствует непреодолимую любовь к самолету, которого она называет своим парнем. По словам немки, когда она впервые увидела лайнер, сразу поняла — это тот партнер, который ей нужен.

«Когда я со своим [cамолетом], я на седьмом небе от счастья, я безумно люблю его», — признается Сара.

Кроме того, в доме Родо есть 50 игрушечных самолетов, с которыми она спит. Немка также добавила, что назвала любимый Boeing «Дики» и старается летать на этом типе самолета как можно чаще, чтобы «почувствовать и услышать» его.