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1 час назад

Женщина рассказала, что состоит в отношениях с самолетом Boeing 737

Газета.Ru

23-летняя студентка из Германии встречается с самолетом, пишет Mirror. По словам женщины, ее сердце покорил Boeing 737.

Женщина рассказала, что состоит в отношениях с самолетом Boeing 737
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Cара Родо из Дортмунда рассказала, что долгое время встречалась с людьми, но теперь чувствует непреодолимую любовь к самолету, которого она называет своим парнем. По словам немки, когда она впервые увидела лайнер, сразу поняла — это тот партнер, который ей нужен.

«Когда я со своим [cамолетом], я на седьмом небе от счастья, я безумно люблю его», — признается Сара.

Кроме того, в доме Родо есть 50 игрушечных самолетов, с которыми она спит. Немка также добавила, что назвала любимый Boeing «Дики» и старается летать на этом типе самолета как можно чаще, чтобы «почувствовать и услышать» его.

«Я бы хотела выйти за него замуж больше всего на свете, но в Германии это запрещено», — пожаловалась женщина.

Безумный мир,Boeing,
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