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2 часа назад

24-летнюю китаянку не взяли на работу из-за того, что она уже старая

Газета.Ru

В Китае 24-летнюю женщину не взяли на работу из-за того, что она уже старая, пишет Asia One.

Выпускницу не взяли на работу из-за того, что она уже старая
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Студентка университета по фамилии Хе рассказала, что планировала устроиться в телекоммуникационную компанию China Unicom, куда подала резюме. Однако работу китаянка так и не получила — ей сообщили, что она уже старая.

В компании рассказали, что если они возьмут Хе на работу, то нарушат внутренние правила, согласно которым сотрудники, пришедшие из университетов, должны быть моложе 24 лет. Отказ расстроил женщину, ведь предварительно ей уже обещали место в одном из отделов фирмы.

«Мы скоро закончим учебу, и сейчас найти работу практически невозможно», — пожаловалась выпускница.

После того, как об истории Хе узнали пользователи соцсетей, они встали на защиту женщины и раскритиковали China Unicom.

«Что плохого в том, что тебе 24 года? Люди в этом возрасте заканчивают бакалавриат», — писали люди.

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