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1 час назад

Хозяйка пожаловалась, что ее собака требует покупать ей только воду в бутылках из магазина

Газета.Ru

Хозяйка собаки из Англии рассказала, что ее собака пьет только бутилированную воду из магазина, пишет Mirror. Из-за капризов питомца британке приходится каждый месяц тратить по $50.

Девушка пожаловалась, что ее пес не пьет воду не из бутылок
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как рассказала хозяйка французского бульдога Лиззи Паллистер, ее собака очень капризная. Питомец отказывается подниматься вверх по лестнице, не спит в одиночестве и пьет только негазированную воду в бутылках, которые нужно открывать перед ним.

«Я никогда не встречала такой собаки, как Генри. Он всегда хочет быть в центре внимания», — добавила Лиззи.

Паллистер сообщила, что в неделю на питье для собаки уходит две упаковки по 12 бутылок. Конечно, лишние траты не радуют Лиззи, но она слишком любит Генри, чтобы в чем-то его ограничивать.

«На днях я скинула его с колен, потому что мне нужно было кое-что сделать, и он повернулся ко мне спиной примерно на час», — вспоминает британка.

В соцсетях другие владельцы собак признались, что их питомцы тоже не пьют воду из-под крана.

«Мой чихуахуа тоже пьет только фильтрованную воду из холодильника», -— написал комментатор.

Безумный мир,
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