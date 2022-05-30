Блогер показал, как правильно есть шоколад "Тоблерон"

Видеоблогер и пользователь TikTok Сидни Раз поделился со своими подписчиками способом правильного поедания шоколадок «Тоблерон», которые имеют пирамидальную форму. Об этом сообщает Mirror.
«К сожалению я и сам не знал этого способа до четвертого десятилетия моей жизни», — заключил Раз, после чего показал правильный по его мнению способ.
Он сжал два сегмента пальцами, чтобы отделить один из них от остальных, вместо того, чтобы отломить его, используя силу.
Вскоре видео собрало больше двух миллионов просмотров и собрало десятки восторженных комментариев на странице тиктокера.
«Подождите, так вы не просто откусываете кусочки и не протыкаете верхнюю часть рта острием шоколадки?», — пошутил один из пользователей.