Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+30° в 
USD 63.10EUR 64.72
Войти в почту
1 час назад

Блогер показал, как правильно есть шоколад "Тоблерон"

Газета.Ru

Видеоблогер и пользователь TikTok Сидни Раз поделился со своими подписчиками способом правильного поедания шоколадок «Тоблерон», которые имеют пирамидальную форму. Об этом сообщает Mirror.

Блогер показал, как правильно есть шоколад "Тоблерон"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«К сожалению я и сам не знал этого способа до четвертого десятилетия моей жизни», — заключил Раз, после чего показал правильный по его мнению способ.

Он сжал два сегмента пальцами, чтобы отделить один из них от остальных, вместо того, чтобы отломить его, используя силу.

Вскоре видео собрало больше двух миллионов просмотров и собрало десятки восторженных комментариев на странице тиктокера.

«Подождите, так вы не просто откусываете кусочки и не протыкаете верхнюю часть рта острием шоколадки?», — пошутил один из пользователей.

Безумный мир,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители