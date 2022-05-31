Американец за несколько секунд съел три самых острых перца

Грегори Фостер из США установил новый рекорд по самому быстрому поеданию трех перцев чили сорта «Каролинский жнец». Он съел три плода этого самого острого в мире перца за 8,72 секунды, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.
Житель Сан-Диего, штат Калифорния, в один день съел не три перца, которых хватило бы для установки нового рекорда, а шесть. Первая попытка у него вышла неудачной из-за того, что у него во рту было не проглоченное перцовое вещество к моменту завершения. Кроме того ему не удалось побить действовавший на тот момент рекорд в 9,72 секунды, установленный канадцем Майком Джеком.
Фостер решил сразу же попытаться снова побить рекорд, и у него это получилось. При этом ему удалось держать себя в руках, употребив суммарно около 9,84 единицы по шкале Сковилла. Он объяснил, что эта попытка была больше связана с отработкой техники жевания, а не с его толерантностью к перцу.
Грегори уже более пяти лет является рекордсменом по количеству съеденного перца «Каролинский жнец» – за одну минуту от съел 120 граммов.
Напомним, в 2018 году мужчина, съевший самый острый перец в мире, пять недель страдал от сильной головной боли. А в 2021 году американец установил мировой рекорд, съев 76 хот-догов за десять минут.