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2 часа назад

Американец за несколько секунд съел три самых острых в мире перца

Мир24

Грегори Фостер из США установил новый рекорд по самому быстрому поеданию трех перцев чили сорта «Каролинский жнец». Он съел три плода этого самого острого в мире перца за 8,72 секунды, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Американец за несколько секунд съел три самых острых перца
Фото: Мир24Мир24

Житель Сан-Диего, штат Калифорния, в один день съел не три перца, которых хватило бы для установки нового рекорда, а шесть. Первая попытка у него вышла неудачной из-за того, что у него во рту было не проглоченное перцовое вещество к моменту завершения. Кроме того ему не удалось побить действовавший на тот момент рекорд в 9,72 секунды, установленный канадцем Майком Джеком.

Фостер решил сразу же попытаться снова побить рекорд, и у него это получилось. При этом ему удалось держать себя в руках, употребив суммарно около 9,84 единицы по шкале Сковилла. Он объяснил, что эта попытка была больше связана с отработкой техники жевания, а не с его толерантностью к перцу.

Грегори уже более пяти лет является рекордсменом по количеству съеденного перца «Каролинский жнец» – за одну минуту от съел 120 граммов.

Напомним, в 2018 году мужчина, съевший самый острый перец в мире, пять недель страдал от сильной головной боли. А в 2021 году американец установил мировой рекорд, съев 76 хот-догов за десять минут.

Безумный мир,
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