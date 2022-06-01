В Италии пчёл привлекли к охране природы

В Италии особый отдел экологической полиции решил привлечь пчёл для охраны экологии, сообщает Euronews.
На крыше штаб-квартиры полиции в Риме находятся пчелиные ульи. Правоохранители используют обитающих там насекомых как помощников. Как объяснил сотрудник организации, подполковник Джанкарло Папитто, пчёлы исследуют прилегающую к их жилищам территорию общей площадью более двух квадратных километров.
Таким образом, последние служат в качестве индикаторов загрязнения природы. Пока они передвигаются в районе своих жилищ в поисках пищи, полицейские определяют уровень загрязнения окружающей среды в радиусе перемещения пчёл.
Сведения об этом сотрудники получают благодаря токсинам, которые насекомые переносят на их теле и лапках. Например, ими могут быть диоксины – одни из самых стойких в природе органических загрязнителей.
Полицейские с помощью специалистов Итальянской федерации пчеловодства собирают этот материал и исследуют его на предмет загрязнителей. Всего за день одно насекомое может облететь до сотни цветков. Это даёт намного большее количество ценной информации, чем можно было бы получить при обычном мониторинге.
Пока что проект пользуется успехом, поэтому в ближайшее время его хотят распространить на другие города и регионы Италии. На эти цели власти страны уже выделили полмиллиона евро. По мнению Папитто, проект будет очень актуален и для всей Европы. Также полицейские отмечают, что развитие подобных пчелиных колоний в городах ещё и позволит обеспечивать население экологически чистым мёдом.