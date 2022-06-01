В Италии пчёл привлекли к охране природы

В Италии особый отдел экологической полиции решил привлечь пчёл для охраны экологии, сообщает Euronews.

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На крыше штаб-квартиры полиции в Риме находятся пчелиные ульи. Правоохранители используют обитающих там насекомых как помощников. Как объяснил сотрудник организации, подполковник Джанкарло Папитто, пчёлы исследуют прилегающую к их жилищам территорию общей площадью более двух квадратных километров.

Таким образом, последние служат в качестве индикаторов загрязнения природы. Пока они передвигаются в районе своих жилищ в поисках пищи, полицейские определяют уровень загрязнения окружающей среды в радиусе перемещения пчёл.

Сведения об этом сотрудники получают благодаря токсинам, которые насекомые переносят на их теле и лапках. Например, ими могут быть диоксины – одни из самых стойких в природе органических загрязнителей.

Полицейские с помощью специалистов Итальянской федерации пчеловодства собирают этот материал и исследуют его на предмет загрязнителей. Всего за день одно насекомое может облететь до сотни цветков. Это даёт намного большее количество ценной информации, чем можно было бы получить при обычном мониторинге.