Ношеное белье и старый торт: самые дикие свадебные традиции

Традиция праздновать свадьбу насчитывает не один век. С течением времени от многих обычаев, связанных с этим торжеством, решили все-таки отказаться. А какие-то из них все-таки адаптировали под современность. Хотите узнать, о каких традициях идет речь? Читайте статью “Рамблера”.

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“Я его сшила из того, что было”

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Хотите верьте, хотите нет, но носить белое свадебное платье в этот важный день — относительно новая традиция. На протяжении всей истории невесты выбирали для торжества любой цвет ткани. Порой наряды шили вовсе из любого самого модного и дорогого платья из гардероба новобрачной, а после свадьбы их надевали еще не раз.

Так продолжалось до тех пор, пока английская королева Виктория (1819-1901), прапрабабушка Елизаветы II, не надела белое кружевное платье на свою свадьбу с принцем Альбертом – в 1840 году. Она выбрала этот цвет, чтобы подчеркнуть красивые детали кружева Honiton (которое она приобрела, чтобы поддержать британский кружевной бизнес). Королева, должно быть, выглядела настолько сногсшибательно, что такой наряд вошел в моду и не сдает позиций вот уже 182 года.

“Вечный” торт

Роскошный свадебный торт – еще одна традиция, которая закрепилась в веках. Но раньше с ними был связан один странный обычай. Если учесть, что многие невесты становились матерями в течение года-двух после свадьбы, кусочек дорогого лакомства замораживали, чтобы подать его на крестины первенца.

Некоторые современные невесты предпочитают сохранить свой торт, чтобы насладиться им в первую годовщину (в то время как другие не заморачиваются с огромным десертом, который никто не съест).

Кстати, в августе 2021 года кусочек торта со свадьбы принцессы Дианы и Чарльза продали на аукционе за две тысячи долларов.

Миссия: спасти невесту

В настоящее время одинаковые наряды для подружек невесты подбираются так, чтобы девушки выглядели опрятно и мило, но не затмевали собой новобрачную. Однако в древние времена девушки специально одевались так же, как и виновница торжества, чтобы сбить с толку злых духов. А также потенциальных ревнивых “угонщиков” – гунны, готы и вестготы забирали невест силой прямо во время свадьбы и для этого даже готовили тайник с оружием под половицами в церкви.

Семейная жизнь начинается… с уборки

В Германии уборка ранее считалась отличным способом начать семейную жизнь! Обычай, известный как Polterabend, проводится накануне свадьбы. Гости по очереди разбивают фарфор и керамику, а жених и невеста должны вместе подмести пол и выбросить мусор, что символизирует преодоление трудностей в предстоящем браке. Немцы верят: “осколки приносят удачу”.

Белье мамочки