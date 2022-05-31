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1 час назад

Ношеное белье и старый торт: самые дикие свадебные традиции

Мира Маркина

Традиция праздновать свадьбу насчитывает не один век. С течением времени от многих обычаев, связанных с этим торжеством, решили все-таки отказаться. А какие-то из них все-таки адаптировали под современность. Хотите узнать, о каких традициях идет речь? Читайте статью “Рамблера”.

Ношеное белье и старый торт: самые дикие свадебные традиции
Фото: unsplash.comunsplash.com

“Я его сшила из того, что было”

Видео дня

Хотите верьте, хотите нет, но носить белое свадебное платье в этот важный день — относительно новая традиция. На протяжении всей истории невесты выбирали для торжества любой цвет ткани. Порой наряды шили вовсе из любого самого модного и дорогого платья из гардероба новобрачной, а после свадьбы их надевали еще не раз.

Так продолжалось до тех пор, пока английская королева Виктория (1819-1901), прапрабабушка Елизаветы II, не надела белое кружевное платье на свою свадьбу с принцем Альбертом – в 1840 году. Она выбрала этот цвет, чтобы подчеркнуть красивые детали кружева Honiton (которое она приобрела, чтобы поддержать британский кружевной бизнес). Королева, должно быть, выглядела настолько сногсшибательно, что такой наряд вошел в моду и не сдает позиций вот уже 182 года.

“Вечный” торт

Роскошный свадебный торт – еще одна традиция, которая закрепилась в веках. Но раньше с ними был связан один странный обычай. Если учесть, что многие невесты становились матерями в течение года-двух после свадьбы, кусочек дорогого лакомства замораживали, чтобы подать его на крестины первенца.

Некоторые современные невесты предпочитают сохранить свой торт, чтобы насладиться им в первую годовщину (в то время как другие не заморачиваются с огромным десертом, который никто не съест).

Кстати, в августе 2021 года кусочек торта со свадьбы принцессы Дианы и Чарльза продали на аукционе за две тысячи долларов.

Миссия: спасти невесту

В настоящее время одинаковые наряды для подружек невесты подбираются так, чтобы девушки выглядели опрятно и мило, но не затмевали собой новобрачную. Однако в древние времена девушки специально одевались так же, как и виновница торжества, чтобы сбить с толку злых духов. А также потенциальных ревнивых “угонщиков” – гунны, готы и вестготы забирали невест силой прямо во время свадьбы и для этого даже готовили тайник с оружием под половицами в церкви.

Семейная жизнь начинается… с уборки

В Германии уборка ранее считалась отличным способом начать семейную жизнь! Обычай, известный как Polterabend, проводится накануне свадьбы. Гости по очереди разбивают фарфор и керамику, а жених и невеста должны вместе подмести пол и выбросить мусор, что символизирует преодоление трудностей в предстоящем браке. Немцы верят: “осколки приносят удачу”.

Белье мамочки

Ранее английским невестам предлагалось надеть нижнее белье другой женщины на свадьбу. Выбирали ту даму, которая уже стала матерью. Ведь согласно традиции, этот обычай должен был принести плодородие в дом молодоженов.

Безумный мир,Елизавета II,
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