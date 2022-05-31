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3 часа назад

Пятимесячный ребенок, стоящий в планке, удивил соцсети

Газета.Ru

Пользователей соцсетей удивил пятимесячный мальчик, который вместе с матерью уже стоит в планке, пишет NDTV. Глядя на малыша, люди обещают себе начать заниматься спортом.

Пятимесячный ребенок, стоящий в планке, удивил соцсети
Фото: Газета.RuГазета.Ru

До того, как родить сына, фитнес-тренер Мишель постоянно занималась спортом и работала в спортзале со своими учениками. Из-за беременности женщине пришлось на время попрощаться с физической активностью, но теперь она вновь набирает форму.

Из-за того, что ее сыну всего пять месяцев, Мишель не может оставить его одного, поэтому тренируется дома. Как рассказала женщина, когда она стояла в планке, то заметила, как ребенок пытается повторить ее позу, причем делает это довольно успешно. Это настолько развеселило Мишель, что она сделала несколько кадров с сыном, стоящим в планке, и опубликовала их в соцсетях.

Пост молодой матери стал вирусным, а комментаторы остались под впечатлением от увиденного.

"Посмотрите на физическую форму этого малыша! Впечатляет", - писали люди.

Безумный мир,
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