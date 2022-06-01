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2 часа назад

К зданию, где шел суд Деппа и Херд, приехала «Черная жемчужина»

Мария Каткова

Поклонники Джонни Деппа и его роли Джека Воробья решили поддержать актера и смастерили копию пиратского корабля «Черная жемчужина». Соответствующее фото появилось в Telegram-канале Super.

К зданию, где шел суд Деппа и Херд, приехала «Черная жемчужина»
Фото: t.me/SuperRut.me/SuperRu

Сообщается, что авторы этого перформанса остались неизвестны. На кадре видно, что корабль был сделан на основе автомобиля. Его, в свою очередь, привезла другая грузовая машина.

Пользователи предположили, что таким образом поклонники Деппа хотят поддержать актера, ведь картина «Пираты Карибского моря» до сих пор остается для него знаковой.

Ранее сообщалось, что Кейт Мосс опровергла слух, что Джонни Депп толкал ее с лестницы.

Безумный мир,Джонни Депп,Кейт Мосс,
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