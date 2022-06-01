К зданию, где шел суд Деппа и Херд, приехала «Черная жемчужина»

Поклонники Джонни Деппа и его роли Джека Воробья решили поддержать актера и смастерили копию пиратского корабля «Черная жемчужина». Соответствующее фото появилось в Telegram-канале Super.

Фото: t.me/SuperRu t.me/SuperRu

Сообщается, что авторы этого перформанса остались неизвестны. На кадре видно, что корабль был сделан на основе автомобиля. Его, в свою очередь, привезла другая грузовая машина.

Пользователи предположили, что таким образом поклонники Деппа хотят поддержать актера, ведь картина «Пираты Карибского моря» до сих пор остается для него знаковой.