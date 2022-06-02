Ради свадьбы невеста пересекла лес с тиграми-людоедами

Женщина из Бангладеш ради свадьбы преодолела лес с тиграми-людоедами, переплыла реку с крокодилами и нелегально пересекла индийскую границу. Об этом сообщает Daily Star.

22-летняя Кришна Мандал познакомилась с индийцем по имени Абхик в социальной сети и влюбилась в него. Мужчина ответил взаимностью, и пара начала планировать свадьбу. Чтобы организовать церемонию, невесте предстояло добраться до Индии без паспорта.

Девушка оказалась не из робких и отправилась в поход через опасный лес Сундарбан, который стараются избегать из-за населяющих его бенгальских тигров. Затем она вплавь преодолела кишащую крокодилами реку, чтобы воссоединиться с любовью всей своей жизни. 28 мая, выдержав все испытания, Мандала встретилась с Абхиком и вышла за него замуж.

Спустя несколько дней девушкой заинтересовалась полиция. Вскоре ее арестовали за незаконный въезд в страну.