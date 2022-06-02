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33 минуты назад

Ради свадьбы невеста пересекла лес с тиграми-людоедами и реку с крокодилами

Lenta.ru

Женщина из Бангладеш ради свадьбы преодолела лес с тиграми-людоедами, переплыла реку с крокодилами и нелегально пересекла индийскую границу. Об этом сообщает Daily Star.

Ради свадьбы невеста пересекла лес с тиграми-людоедами
Фото: Lenta.ruLenta.ru

22-летняя Кришна Мандал познакомилась с индийцем по имени Абхик в социальной сети и влюбилась в него. Мужчина ответил взаимностью, и пара начала планировать свадьбу. Чтобы организовать церемонию, невесте предстояло добраться до Индии без паспорта.

Девушка оказалась не из робких и отправилась в поход через опасный лес Сундарбан, который стараются избегать из-за населяющих его бенгальских тигров. Затем она вплавь преодолела кишащую крокодилами реку, чтобы воссоединиться с любовью всей своей жизни. 28 мая, выдержав все испытания, Мандала встретилась с Абхиком и вышла за него замуж.

Спустя несколько дней девушкой заинтересовалась полиция. Вскоре ее арестовали за незаконный въезд в страну.

Сундарбан — одно из самых недружелюбных мест планеты, где обитает множество опасных зверей, с которыми соседствуют банды браконьеров и пираты. Наибольшую угрозу представляют бенгальские тигры-людоеды. Согласно официальной статистике, с 1975 по 1982 год тигры на бангладешской стороне Сундарбана убивали примерно 50 человек ежегодно.

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