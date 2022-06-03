Суд в Калифорнии постановил считать шмелей рыбами

Окружной апелляционный суд в Сакраменто признал шмелей рыбами. Шмели теперь считаются охраняемым видом. Об этом сообщает San Francisco Chronicle.

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Это решение связано со спецификой природоохранного законодательства штата. В соответствии с ним, в качестве охраняемых видов могут быть признаны птицы, млекопитающие, рыбы, амфибии и рептилии.

Однако в категорию «рыбы» закон включал даже «беспозвоночных». Позже из определения класса рыб были убраны морские беспозвоночные, но один вид моллюска позже все равно был признан охраняемым видом.

По просьбе экологов, в 2019 году шмели были включены в список охраняемых видов. Но год спустя решение было отменено судом, так как в законе предусмотрена охрана только морских беспозвоночных, а шмель им не является.

В 2022 году апелляция экологов была удовлетворена и шмель отнесен к той же категории, что и другие беспозвоночные — к группе рыб.