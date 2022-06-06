Мужчина потребовал от ребенка вернуть потраченные на него деньги

В Китае мужчина после развода с женой потребовал от бывшего пасынка вернуть потраченные на него деньги, пишет Insider.

В 2008 году мужчина по фамилии Тан женился на женщине, у которой был десятилетний ребенок, и в течение 12 лет принимал активное участие в воспитании мальчика, в том числе финансовое. Когда в сентябре 2021 года его супруга подала на развод, он захотел вернуть вложенные в пасынка средства через суд.

Через три месяца после развода китаец подал иск против сына бывшей супруги с требованием вернуть 35,2 тысячи юаней (335 тысяч рублей), которые он потратил на его образование в университете.