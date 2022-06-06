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2 часа назад

Мужчина потребовал от ребенка вернуть потраченные на него деньги

Lenta.ruиещё 1

В Китае мужчина после развода с женой потребовал от бывшего пасынка вернуть потраченные на него деньги, пишет Insider.

Мужчина потребовал от ребенка вернуть потраченные на него деньги
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В 2008 году мужчина по фамилии Тан женился на женщине, у которой был десятилетний ребенок, и в течение 12 лет принимал активное участие в воспитании мальчика, в том числе финансовое. Когда в сентябре 2021 года его супруга подала на развод, он захотел вернуть вложенные в пасынка средства через суд.

Через три месяца после развода китаец подал иск против сына бывшей супруги с требованием вернуть 35,2 тысячи юаней (335 тысяч рублей), которые он потратил на его образование в университете.

По информации South China Morning Post, суд отклонил требование Тана, объяснив это тем, что деньги были потрачены добровольно. При этом, согласно китайским законам, мужчина может потребовать у бывшего пасынка финансовой помощи в старости.

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