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3 часа назад

Дикий кабан выбежал на пляж и укусил женщину

Lenta.ru

В Испании дикий кабан выбежал на пляж и укусил женщину, которая не успела от него убежать. Об этом сообщает Metro.

Дикий кабан выбежал на пляж и укусил женщину
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Инцидент произошел на пляже Альфас-дель-Пи, расположенном в городе Аликанте. Кабан, выбежав на берег из воды, подбежал к 67-летней отдыхающей и укусил ее за ногу. Известно, что она недавно перенесла операцию на колене и не смогла скрыться от животного. О ее состоянии ничего неизвестно.

На видео, распространившемся в сети, видно, что после нападения кабан побежал по пляжу, распугивая других отдыхающих. Отмечается, что позже животное поймали полицейские, дежурившие у пляжа.

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