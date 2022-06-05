В Испании дикий кабан выбежал на пляж и укусил женщину, которая не успела от него убежать. Об этом сообщает Metro.

Инцидент произошел на пляже Альфас-дель-Пи, расположенном в городе Аликанте. Кабан, выбежав на берег из воды, подбежал к 67-летней отдыхающей и укусил ее за ногу. Известно, что она недавно перенесла операцию на колене и не смогла скрыться от животного. О ее состоянии ничего неизвестно.