Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+25° в 
USD 61.11EUR 64.87
Войти в почту
2 часа назад

Невеста выгнала с торжества пришедшую в свадебном платье подругу

Lenta.ru

28-летняя пользовательница Reddit рассказала, что выгнала со свадьбы лучшую подругу, пришедшую в свадебном платье. Историю публикует The Sun.

Невеста выгнала с торжества пришедшую в свадебном платье подругу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Девушка устроила камерную свадьбу на 20 человек и выбрала подружкой невесты школьную приятельницу Энди. По ее словам, подруга еще в школе проявляла скверный характер и иногда обижала ее. Думая, что Энди выросла и изменилась, она доверила ей торжество.

Сначала подруга выбрала платье цвета розового золота, но за несколько дней до свадьбы позвонила невесте и объявила, что готовит для нее сюрприз. Девушка подумала, что речь идет о свадебном подарке, и даже не знала, насколько ошиблась.

Энди появилась за несколько минут до начала церемонии в белом кружевном свадебном платье и фате. Она заявила, что передумала по поводу прежнего платья и решила надеть наряд, который будет символом торжества.

В результате подруги поссорились. Энди обещала переодеться в другое платье, но невеста была так зла, что не стала ее слушать и выгнала со свадьбы. В ответ та высмеяла количество гостей и предположила, что невеста просто завидует ее стройной фигуре.

После свадьбы невесте позвонил муж Энди и рассказал, что та чувствует себя подавленной. Девушка обратилась к пользователям Reddit и спросила, не слишком ли грубо она отреагировала. Большинство из них встали на сторону невесты и поддержали ее.

Ранее сообщалось, что в Австралии невеста во время собственной свадьбы обнаружила на ноге пиявку и ужаснулась. Пытаясь избавиться от паразита, девушка испортила платье.

Безумный мир,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители