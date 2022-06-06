Необычный головной убор пассажирки метро удивил сеть

Пассажирка московского метро со шляпой в виде мухомора попала на фото. Снимок выложили в Telegram-канале «Москва сейчас».

Фото: Мослента Мослента

На кадре видно, как женщина в необычном головном уборе проходит через турникет на станции «Октябрьская». Кроме шляпы в виде гриба, на пассажирке надето светлое платье, напоминающее ножку мухомора.

«Что-то на стильном», — прокомментировала наряд администрация группы.

t.me/mosnow