Необычный головной убор пассажирки метро удивил сеть

Пассажирка московского метро со шляпой в виде мухомора попала на фото. Снимок выложили в Telegram-канале «Москва сейчас».
На кадре видно, как женщина в необычном головном уборе проходит через турникет на станции «Октябрьская». Кроме шляпы в виде гриба, на пассажирке надето светлое платье, напоминающее ножку мухомора.
«Что-то на стильном», — прокомментировала наряд администрация группы.
Снимок вызвал бурную реакцию среди пользователей сети и набрал более 600 откликов. В основном фолловеры оставили восхищенные, одобрительные и удивленные реакции под постом.