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1 час назад

Необычный головной убор пассажирки московского метро удивил сеть

Мослента

Пассажирка московского метро со шляпой в виде мухомора попала на фото. Снимок выложили в Telegram-канале «Москва сейчас».

Необычный головной убор пассажирки метро удивил сеть
Фото: МослентаМослента

На кадре видно, как женщина в необычном головном уборе проходит через турникет на станции «Октябрьская». Кроме шляпы в виде гриба, на пассажирке надето светлое платье, напоминающее ножку мухомора.

«Что-то на стильном», — прокомментировала наряд администрация группы.

t.me/mosnow

Снимок вызвал бурную реакцию среди пользователей сети и набрал более 600 откликов. В основном фолловеры оставили восхищенные, одобрительные и удивленные реакции под постом.

Безумный мир,
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