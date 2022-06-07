Ученый рассчитал вероятность инопланетного вторжения

Астроном-любитель Альберто Кабальеро опубликовал препринт статьи, в которой рассчитывает вероятность инопланетного вторжения на Землю.

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В статье исследователь упоминает SETI — это проект по поиску внеземных цивилизаций и возможному вступлению с ними в контакт. Автор уточнил, что в этой делается попытка дать оценку распространённости враждебных внеземных цивилизаций путём экстраполяции вероятности того, что мы, как человеческая цивилизация, нападём или вторгнемся в обитаемую экзопланету.

В ходе анализа исследователь изучил историю войн человечества с 1915 по 2022 год, а затем определил вероятность вторжения каждой страны на основе её доли в мировых военных расходах. Оказалось, что в обоих случаях лидировали США.