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2 часа назад

Мужчина предложил партнерше назвать сына в честь кота и разозлил ее

Lenta.ru

Мужчина предложил беременной партнерше назвать будущего ребенка в честь кота и разозлил ее. Своей историей женщина поделилась в посте на сайте Reddit, на который обратили внимание в Daily Mirror.

Мужчина предложил партнерше назвать сына в честь кота
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Автор поста написала, что уже пять лет состоит в отношениях. Недавно она узнала, что беременна. Когда выяснилось, что родится мальчик, пара начала выбирать имя.

Мужчина предложил назвать сына Максом. Женщине это не очень понравилось, но она согласилась добавить этот вариант в список и вернуться к нему позже. Позднее ей позвонила сестра избранника и рассказала неожиданные подробности об этом имени. Оказалось, что Максом звали кота, которого ее возлюбленный завел вместе с бывшей невестой. Когда пара рассталась, мужчина больше никогда его не видел и очень по нему скучал.

Эта новость разозлила автора поста. Ей не хотелось называть ребенка в честь чужого кота, тем более связанного с бывшей возлюбленной ее партнера. Она поделилась с ним своими переживаниями, но в ответ получила обвинение в излишней эмоциональности. Мужчина предположил, что ей просто не нравится имя и поэтому она ищет способы убрать его из списка.

«Думаю, здесь дело не в бывшей девушке, а в том, что ваш партнер действительно не может смириться с потерей кота»,

— прокомментировал один из пользователей.

Другой добавил:

«Это странно. Помните, что вы не обязаны соглашаться на имена, которые кажутся вам неподходящими или неприемлемым».

Безумный мир,
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