Женщина жестоко отмстила возлюбленному за измену

Пользовательница TikTok из США узнала об измене молодого человека и придумала жестокий способ мести. Об этом пишет The Sun.

Фото: @starringsaraa @starringsaraa

Женщина принесла прах покойной матери бывшего возлюбленного к реке, поднялась на мост и развеяла останки над водой. Опустошив содержимое урны, она бросила вниз и ее.

«Он изменил мне, поэтому я выбросила пепел его мамы в реку», — заявила тиктокерша.

Пользователи социальной сети раскритиковали женщину за подобный способ мести. «Сестренка, а это не чересчур?» — гласит один из самых популярных комментариев. «Она что, думает, что это победа?» — задался вопросом другой пользователь.