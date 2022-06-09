Не стригшая ногти 30 лет женщина рассказала, как ведет быт

59-летняя жительница Индианы Корделия Адамс рассказала изданию Mirror о жизни с тридцатисантиметровыми ногтями.
Адамс решила отращивать ногти еще в 1989 году, взяв в пример длинные ногти своей матери. В разные периоды ногти американки отрастали до 40 с небольшим сантиметров, но сейчас Корделия, которая сама работает мастером по маникюру, считает, что идеальная длина ногтей для нее — 30 сантиметров.
Женщина признается, что некоторые домашние дела, такие как мытье посуды или уборка, ей приходится делать кистями рук или костяшками пальцев, но она все равно не хочет отказываться от уникальной черты своего имиджа.
"Ногти загибаются на моей руке, поэтому, если я что-то держу, они совершенно мне не мешают. Я ничего касаюсь кончиками пальцев",
— рассказала Корделия.
Ранее сообщалось об американце, который побил мировой рекорд по скоростному поеданию острого перца.