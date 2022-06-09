Не стригшая ногти 30 лет женщина рассказала, как ведет быт

Адамс решила отращивать ногти еще в 1989 году, взяв в пример длинные ногти своей матери. В разные периоды ногти американки отрастали до 40 с небольшим сантиметров, но сейчас Корделия, которая сама работает мастером по маникюру, считает, что идеальная длина ногтей для нее — 30 сантиметров.