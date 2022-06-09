Женщина за 32 года отрастила ногти длиной 30 сантиметров

59-летняя жительница штата Индиана, США, Корделия Адамс стала обладательницей натуральных 30-сантиметровых ногтей. Американка отрастила их за 32 года, пишет The Sun.

Фото: lenta.ru lenta.ru

Адамс начала отращивать ногти еще в 1989 году. Женщина объясняет, что ей нравились длинные ногти мамы, она мечтала о таких же. По ее словам, когда-то длина ее ногтей достигала 40 сантиметров, однако теперь она старается, чтобы они были короче. Американка даже стала мастером по маникюру и стремится к безупречному виду ногтей.

При этом американка сталкивается с рядом неудобств. Например, из-за изогнутой формы ногти начинают впиваться в ладонь, когда она что-то держит, также женщина ничего не может делать кончиками пальцев и использует костяшки пальцев, чтобы мыть посуду и листать ленту в социальных сетях.