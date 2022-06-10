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1 час назад

Защищавшая детеныша медведица упала с 30-метровой высоты и выжила

Lenta.ruиещё 1

Медведица в парке дикой природы вблизи испанского города Леон вступила в смертельную схватку с самцом ради защиты детеныша и выжила, упав с 30-метровой высоты. Об этом сообщает The Sun.

Защищавшая детеныша медведица упала с высоты и выжила
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Видео, запечатлевшее поединок, опубликовали смотрители парка. На кадрах видно, как 220-килограммовый самец приближается к самке, которая встает перед медвежонком в попытке защитить его. Взрослые медведи начинают бороться, и в конце концов падают вниз с большой высоты. Самец катится после падения и остается неподвижным. Защищавшая детеныша самка через несколько секунд встает на лапы и, хромая, уходит с места происшествия.

Смотрители парка два дня искали раненую медведицу и нашли ее 14-метровую берлогу. При помощи специализированных датчиков и телескопических крюков они оставили там фрукты и воду для матери и ее детеныша.

Самцы медведей нередко нападают на самок с детенышами во время брачного сезона. В горах Испании обитают около 400 медведей. Большинство из них живут на севере. Около 70 особей обитают в Пиренеях на границе с Францией.

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