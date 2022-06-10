Защищавшая детеныша медведица упала с высоты и выжила

Медведица в парке дикой природы вблизи испанского города Леон вступила в смертельную схватку с самцом ради защиты детеныша и выжила, упав с 30-метровой высоты. Об этом сообщает The Sun.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Видео, запечатлевшее поединок, опубликовали смотрители парка. На кадрах видно, как 220-килограммовый самец приближается к самке, которая встает перед медвежонком в попытке защитить его. Взрослые медведи начинают бороться, и в конце концов падают вниз с большой высоты. Самец катится после падения и остается неподвижным. Защищавшая детеныша самка через несколько секунд встает на лапы и, хромая, уходит с места происшествия.

Смотрители парка два дня искали раненую медведицу и нашли ее 14-метровую берлогу. При помощи специализированных датчиков и телескопических крюков они оставили там фрукты и воду для матери и ее детеныша.