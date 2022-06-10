5 странных теорий заговора, в которые люди верят

Теории заговора для пугающего количества людей — источник правды о событиях в мире. Эти теории объясняют самые разные события: от результатов политических выборов до причин пандемии. Мы уже писали, почему люди верят в теории заговора. В этот раз мы собрали самые странные и абсурдные теории заговора, в некоторые из которых тем не менее хотелось бы верить.

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5 странных теорий заговора

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Теорий заговора гораздо больше пяти, они оплетают все стороны человеческой жизни: от политики до бытовых вопросов. На их формирование влияет множество факторов: от цепочки совпадений до участия лидеров мнений, а также ученых и «своего рода экспертов» (в зависимости от вида теории заговора экспертами могут быть как исследователи, так и потомственные колдуны).

«Отравленная вода»

Так называют фторированную воду сторонники теории заговора, уверенные, что фтор добавляют для того, чтобы угнетать мозговую активность населения или ухудшать качество зубов (похоже на заговор стоматологов, не правда ли?). На сегодняшний день в большинстве развитых стран в водопроводах течет фторированная вода, потому что содержание этого вещества в проточной и питьевой воде позволяет угнетать риск развития кариеса и снижает риск разрушения зубов.

Об этом свойстве фтора узнали еще в 40-х годах прошлого века, когда группа ученых изучила зубы детей, живших в районах, где в воде присутствовал естественный повышенный уровень фтора. Исследование британской организации Cochrane подтверждает, что питье умеренно фторированной воды снижает риск развития кариеса в молочных зубах на 35%, а в коренных — на 26%.

Одной из первых теорий заговора, построенной вокруг фторированной воды, была концепция 1960-х годов, озвученная антикоммунистической группой John Birch Society. Руководство организации утверждало, что фтор в воде — это скрытые химические отходы и вообще это козни коммунистов. Но это лишь цветочки по сравнению с тем, что началось, когда вышло исследование о негативном влиянии избытка фтора на мозг и костную систему. Фтор действительно является довольно агрессивным веществом, и его избыток так же плох, как дефицит.

Поэтому во всех странах установлены жесткие требования по содержанию фторидов в воде и зубной пасте (0,5 мг/л), которые контролируются ВОЗ. И даже если вы выпьете 10 литров фторированной воды за раз, отравления фтором не произойдет.

Самолеты отравляют воздух

Еще одна ставшая легендарной теория о химиотрассах: по мнению приверженцев этой теории, оккупационное правительство распыляет опасные химикаты с помощью самолетов, чтобы ухудшать здоровье населения или влиять на погоду. Узнать об этом можно по необычным конденсационным следам в воздухе. Подтверждений этой теории нет, а конденсационные следы (те, что тянутся за самолетами) — это техногенные облака, которые образуются при сгорании топлива из-за высокой температуры и такой же высокой влажности. Они могут подолгу не исчезать из-за погодных условий, но вреда не наносят.

Ученые из Гарварда даже выпускали большие исследовательские материалы с опровержениями теории химиотрасс, но, как сообщает The Guardian, это не повлияло на убеждения приверженцев теории.

Шпионаж с помощью животных

Теорий, касающихся братьев наших меньших, тоже много. Из самых ярких, пожалуй, можно назвать теорию американца Питера Макиндо, который даже основал конспирологическое движение «Птиц не существуют». По его мнению, то, что мы принимаем за птиц, на самом деле является муляжами и дронами, необходимыми для слежки за населением.

Также распространены теории об использовании животных как переносчиков искусственно разработанных заболеваний и других видов биологического оружия. Эта теория получила новый виток популярности во время пандемии COVID-19 после истории о зараженной коронавирусной инфекцией летучей мыши.

Более давняя и не менее популярная теория заговора утверждает, что правительство Израиля использует животных для шпионажа за населением и проведения диверсий. Приверженцы теории приписывают этой программе ответственность за нападения акул в 2010 году в Египте, а также ссылаются на случаи, когда были пойманы птицы с израильскими датчиками и аппаратурой для слежения (камеры, трекеры). И хотя ученые объясняют, что животные могут снабжаться техникой, с помощью которой биологи и зоологи могут исследовать и наблюдать миграции видов, приверженцев теории меньше не становится.

Заговор фармакологических компаний

Вечно горячая тема, посвященная здоровью, тоже получила дополнительную подпитку во время пандемии. Заговору фармкомпаний приписывают и создание искусственно выведенных заболеваний, и производство лекарств, которые вызывают зависимость.

Еще одна распространенная теория, входящая в обширный пул мирового медицинского сообщества, — это подавление народной медицины, целительства и гомеопатии. По мнению приверженцев этой теории, человек может лечиться и самостоятельно, с помощью молитвы, магнитов, травяных настоев, посещения целителей и т. д., но организации, зарабатывающие на лечении, скрывают эту информацию. Главным персонажем этой теории стал Кевин Трюдо — американский «эксперт», автор множества книг, в том числе «Естественные лекарства, о которых они не хотят, чтобы вы знали». Кроме написания ряда книг, Кевин Трюдо занимался консультированием в области здравоохранения, давал советы по личным финансам и прописывал диеты. Из-за чего с 1990 года провел больше 20 лет, постоянно отвечая на судебные иски различных компаний по защите пациентов и потребителей, пока в 2013 году ему не было назначено наказание: 10 лет в федеральной тюрьме.

Прогресс на Земле создан и контролируется руками пришельцев

Вы наверняка слышали теорию о том, что древнеегипетские пирамиды были построены НЛО или служили для передачи информации неземным цивилизациям, как в фильме «Пятый элемент». Но как насчет еще более современной версии? Так, британский конспиролог Дэвид Айк, изучающий деятельность самых влиятельных политиков, развивает идею о том, что пришельцы находятся среди нас, занимают места в правящих элитах и воздействуют на политических деятелей. В своих «разоблачающих» работах Айк утверждает (и даже приводит доказательства), что семейство Буш, Маргарет Тэтчер, Боб Хоуп и королевская семья Великобритании либо являются пришельцами, либо находятся под их контролем.

Теории заговора в культуре

Конспирологические теории дают режиссерам, сценаристам и писателям обильную пищу для размышлений и вдохновения. Некоторые произведения в результате становятся антиутопиями, мрачными и жестокими, а некоторые, наоборот, получаются абсурдными комедиями. Делимся несколькими фильмами, которые были вдохновлены теориями заговоров.

«Люди в черном»

Год: Барри Зонненфельд Режиссер: 1997

Ставшая классикой комедия о специальной службе, которая занимается помощью пришельцам на Земле, вдохновлена теорией о присутствии внеземной жизни и исполнена в лучших традициях. Если вы не помните сюжет, то вот он: молодой полицейский во время погони замечает, что с подозреваемым в преступлении происходит что-то странное, он ведет себя не совсем как человек. Тогда-то его замечает загадочный мужчина в черном костюме и приглашает на собеседование в организацию, которая работает с пришельцами со всей Галактики.

«Секретные материалы»

Год: 1993–2018

Детективный сериал о двух агентах ФБР, работающих в отделе «Секретных материалов», куда свозятся самые странные, необычные дела, связанные с чем-то паранормальным. Агент Фокс Малдер верит во все паранормальное, он убежден, что его сестру похитили инопланетяне, и со всей своей одержимостью он начинает расследовать одно дело за другим.

«Корпорация „Заговор“»

Год: 2021

Этот мультсериал мы уже упоминали в подборке коротких сериалов. Действие происходит в организации, которая отвечает за сохранение секретности всех конспирологических теорий: рептилоиды, пришельцы, теневое правительство, замена людей роботами-двойниками, эксперименты на животных, создание суперсолдат — все это должно оставаться лишь слухами, пока профессионалы превращают эти байки в реальность. Главная героиня Рейган пытается выслужиться и получить повышение, но вместо долгожданного кресла руководителя ей дают напарника-подлизу, от которого одни проблемы.