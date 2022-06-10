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2 часа назад

В Тюмени ищут тусовщика на зарплату до 80 тысяч рублей

РИА "ФедералПресс"

Тусовщика на летнюю веранду ищут в Тюмени. Работа временная, но зарплата по меркам города очень даже неплохая – минимум 40 тысяч рублей, а максимум – вдвое выше. Подборку необычных вакансий в Тюменском регионе опубликовали эксперты сервиса по поиску работы hh.ru.

В Тюмени ищут тусовщика на зарплату до 80 тысяч рублей
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Один из работодателей ищет тусовщика на летнюю веранду. Сотруднику готовы платить от 40 тыс. до 80 тыс. рублей», – гласит одна из вакансий, включенных в рейтинг.

В обязанности работника входит умение «зажигать на полную катушку до самого утра». И подобная вакансия в Тюмени не единственная: другой работодатель ищет «супергероя зала». Обязанности у него похожие – спасать гостей тюменского ресторана от голода и скуки, пишет «АиФ-Тюмень». Правда, зарплата за необычные услуги не указана.

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