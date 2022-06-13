Как себя чувствует мужчина, который постоянно ест бургеры

Любите ли вы какое-либо блюдо настолько, чтобы есть его буквально каждый день? Что ж, один житель США мог бы рассказать, каково это – на протяжении 50 лет есть гамбургеры из Макдональдса. И установить рекорд, между прочим. Как повлияла страсть к Биг Маку на жизнь Дональда Горске – читайте в статье “Рамблера”.

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В 1972 году Дональду исполнилось 18 лет. Достижение совершеннолетия – само по себе событие довольно значимое. Но в тот год в жизни Дона случилось событие, которое перевернуло его жизнь: он впервые попробовал Биг Мак в ресторане Макдоналдс. Это случилось 17 мая. Дональд заехал туда на новенькой машине – хотел “отметить” сделку. Фирменный сендвич, состоящий из двух котлет гриль, специального соуса, сыра, огурцов, салата и лука на булочке с кунжутом, покорил сердце юноши. На следующий день Дональд вернулся в ресторан за еще одним бургером. И еще раз, и еще. Сначала он ел по девять сендвичей в день, но с годами сократил это количество. Так на протяжении 50 лет почти каждый день Дон съедает по Биг Маку.

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Первый рекорд по количеству съеденных гамбургеров Дональд установил в 1999 году. Было подсчитано, что за 27 лет мужчина съел 15 490 Биг Маков. С тех пор его рекорд увеличился более чем вдвое. В августе прошлого года в Книге рекордов Гиннеса была зафиксирована цифра в 32 340 съеденных сендвичей.

Дональд Горске серьезно относится к поеданию гамбургеров, о чем свидетельствует тот факт, что каждая коробка из-под него и каждый чек сортируются по годам и сохраняются. Мужчина следит за регулярностью, отмечая новый съеденный бургер в календаре ежедневно.