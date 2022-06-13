Существует ли опасность нападения инопланетян

По данным исследований испанского астронома Альберто Кабальеро, в нашей галактике Млечный Путь существуют пять внеземных цивилизаций. При этом четыре из них враждебны землянам. «Вечерняя Москва» выяснила, так ли это.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

В своих исследованиях Альберто Кабальеро, ученый из испанского Университета Виго, привел следующие расчеты: на сегодняшний день известно 15 785 потенциально обитаемых экзопланет (планеты вне Солнечной системы. — «МВ»). По оценкам астронома, 4,42 из них могут находиться на нижней ступени развития и быть при этом агрессивно настроенными. Но технологии еще не позволяют обитателям этих экзопланет совершать межзвездные перелеты, а значит, опасаться их вторжения землянам пока не стоит.

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В то же время парапсихолог, эзотерик Марианна Абравитова считает, что потенциально агрессивных цивилизаций может быть гораздо больше. — Я всегда удивляюсь, когда учеными озвучиваются благостные сценарии, согласно которым инопланетяне к нам хорошо относятся и прилетают, чтобы дать нам какие-то знания, — говорит Марианна Абравитова. — Этот мир устроен так, что в нем выживает сильнейший. Гипотеза о враждебных цивилизациях кажется мне очень реалистичной.

Думаю, что нас окружают миллионы цивилизаций, а четыре, о которых говорит ученый, — это лишь какие-то ближайшие. По мнению Марианны Абравитовой, любую из них нужно рассматривать не как добрососедскую, а как несущую опасность человечеству.

— С точки зрения ресурсов Земля — лакомый кусочек. Нам надо думать о том, как защищать планету от инопланетного вторжения, иначе в ближайшее время к нам придут и поработят нас. Однозначно! — уверена парапсихолог.

По словам уфолога, директора Русской уфологической исследовательской станции RUFORS Николая Субботина, судить об уровне развития этих цивилизаций на больших расстояниях возможно только в том случае, если будет зафиксирован сигнал от них. Иначе ученые могут определить только лишь спектр излучения планеты и ее газовый состав.

— Экзопланета — это планета, пригодная для существования биологической жизни, со схожими с земными условиями, — говорит Николай Субботин. — Другой вопрос, как этот испанский астроном сумел определить, что там есть враждебные цивилизации, потому что пока мы в принципе не нашли какую-либо цивилизацию — враждебную или нет.

Уфолог добавил: нельзя утверждать с полной уверенностью, что они есть. Наука говорит пока лишь о возможности жизни на некоторых планетах. Причем необязательно она является разумной.

Есть, куда лететь

Ученые обсерватории ALMA впервые нашли околопланетный диск вокруг массивной экзопланеты SR 12c в двойной системе звезд. Это настоящий сгусток стройматериала, катализатора роста и возможных зачатков разумной жизни.

Протопланета SR 12c — это экзопланета, которая проходит начальный эволюционный путь. Она равна 11 массам Юпитера, а температура ее составляет примерно 10 градусов Цельсия. На сегодняшний день это планета с одной из самых широких орбит.