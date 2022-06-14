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1 час назад

Компания заплатит $2000 за вселение в дом сотни тараканов

Газета.Ru

Компания The Pest Informer из города Рэли в Северной Каролине пообещала $2000 тому, кто согласится "приютить" в своем доме сотню тараканов. Как сообщает WRAL, это необходимо для тестирования нового средства от паразитов.

Компания заплатит $2000 за вселение в дом сотни тараканов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Заявители должны быть старше 21 года и владеть собственным домом. В том случае, если собственного жилья нет, необходимо получить письменное разрешение от арендодателя. При этом, в рамках исследования будет отобрано всего лишь семь домов.

Люди, согласившиеся на эти условия, должны будут пользоваться исключительно тестируемым средством от паразитов в течение месяца. По истечении этого периода, в том случае, если исследуемое средство не сработало, заражение будет устранено традиционными, проверенными методами за счет компании.

Ранее врач рассказал, что нужно делать в том случае, если таракан заполз в ухо.

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