В Индонезии крокодил откусил руку мужчине, пытавшемуся помыть ее в пруду, пишет издание Asia One.
По словам пострадавшего, он не подозревал, что в воде живет хищник. Гид по имени Ильхам возил туристов, когда остановился, чтобы заменить автомобильную шину. Закончив дело, мужчина решил вымыть грязные руки в пруду, не зная, что там живет крокодил.
"Когда мужчина находился у края воды и мыл руки, на поверхности вдруг появился крокодил, который тут же схватил его за правую руку",
- рассказал один из очевидцев инцидента.
Хищник откусил Ильхаму руку выше локтя, а самого мужчину в шоковом состоянии повезли в больницу. В клинике пострадавший получил необходимую помощь, сейчас его жизни ничего не угрожает. Теперь местные жители боятся, что кто-то случайно повторит судьбу гида, поэтому просят власти поставить рядом с водоемами предупреждающие таблички.