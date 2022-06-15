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1 час назад

Крокодил откусил руку мужчине, пытавшемуся помыть ее в пруду

Газета.Ru

В Индонезии крокодил откусил руку мужчине, пытавшемуся помыть ее в пруду, пишет издание Asia One.

Крокодил откусил руку мужчине, пытавшемуся помыть ее в пруду
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам пострадавшего, он не подозревал, что в воде живет хищник. Гид по имени Ильхам возил туристов, когда остановился, чтобы заменить автомобильную шину. Закончив дело, мужчина решил вымыть грязные руки в пруду, не зная, что там живет крокодил.

"Когда мужчина находился у края воды и мыл руки, на поверхности вдруг появился крокодил, который тут же схватил его за правую руку",

- рассказал один из очевидцев инцидента.

Хищник откусил Ильхаму руку выше локтя, а самого мужчину в шоковом состоянии повезли в больницу. В клинике пострадавший получил необходимую помощь, сейчас его жизни ничего не угрожает. Теперь местные жители боятся, что кто-то случайно повторит судьбу гида, поэтому просят власти поставить рядом с водоемами предупреждающие таблички.

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