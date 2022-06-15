В Индонезии крокодил откусил руку мужчине, пытавшемуся помыть ее в пруду, пишет издание Asia One.

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По словам пострадавшего, он не подозревал, что в воде живет хищник. Гид по имени Ильхам возил туристов, когда остановился, чтобы заменить автомобильную шину. Закончив дело, мужчина решил вымыть грязные руки в пруду, не зная, что там живет крокодил.

"Когда мужчина находился у края воды и мыл руки, на поверхности вдруг появился крокодил, который тут же схватил его за правую руку",

- рассказал один из очевидцев инцидента.