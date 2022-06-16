Британец 20 лет выпивал по 30 банок Pepsi в день

Британец, зависевший от Pepsi, выпивал по 30 банок газировки в день, пишет Mirror. По словам мужчины, привычка обходилась ему в $8000 в год.

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41-летний Энди Карри впервые попробовал Pepsi, когда ему был 21 год. Мужчина рассказал, что буквально влюбился во вкус этого напитка, выпив к 2022 году в общей сложности 219 тысяч банок газировки, что эквивалентно семи миллионам кубиков сахара.

"Ничто не может превзойти этот вкус, я просто подсел",

- прокомментировал британец.

Страсть к напитку привела к тому, что у Карри появился лишний вес, а врачи предупреждали его, что у него может развиться сахарный диабет. Узнав об этом, Энди попытался отказаться от газировки, но не смог. Кроме того, на запасы Pepsi уходило слишком много денег.

"Это стоило мне целое состояние. На эти деньги я бы мог каждый год менять машину",

- добавил Карри.

Понимая, что самостоятельно ему не справиться, мужчина обратился за помощью к гипнотерапевту Дэвиду Килмурри.

"Я был в ужасе от того, что Энди рассказал, что выпивает 10 литров Pepsi в день",

- вспоминает специалист.

По словам Карри, после сеанса гипноза, который состоялся месяц назад, он начал пить обычную воду, а к Pepsi его больше не тянет.

"Моя жена Сара говорит, что моя кожа теперь выглядит лучше, и у меня гораздо больше энергии",