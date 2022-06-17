Американка преодолела 9600 км, чтобы сэкономить на прическе

Жительница США преодолела 9600 километров, чтобы сэкономить на походе к парикмахеру, пишет издание Tyla.

Узнав цену, которую ей назвали в местном салоне красоты, американка решила, что выгоднее будет слетать в отпуск и уже там провести необходимую процедуру. Как рассказала Брин Элиз, она обратилась в местную парикмахерскую, чтобы сделать обесцвечивание, тонирование и наращивание волос. Администратор, выслушав пожелания клиентки, сообщила той - работа будет стоить $4000.

"В этом салоне всегда потрясающий результат, но 4000 долларов было достаточно, чтобы у меня отвисла челюсть", - рассказала американка.

Ошеломленная такими цифрами, Брин решила на эти деньги слетать в отпуск в Турцию и уже там сходить в парикмахерскую. Женщина добавила, что в конечном итоге вся поездка обошлась ей дешевле, чем сумма, которую назвали в местном салоне.

"Когда вам говорят в США, что вам придется заплатить 4000 долларов за волосы мечты, вы летите в Турцию и идете в парикмахерскую там", - прокомментировала Элиз.