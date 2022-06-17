Женщина после свадьбы обнаружила, что ее муж - мошенница

Жительница Индонезии спустя 10 месяцев после свадьбы узнала, что ее муж - мошенница, пишет Coconuts. Женщина намеренно выдавала себя за мужчину, чтобы получить доступ к финансам своей жертвы.
22-летняя женщина год назад познакомилась с мужчиной, который показался ей весьма привлекательным. В ходе разговора собеседник рассказал, что недавно принял ислам, а теперь ищет жену для создания крепкой семьи. В итоге индонезийка влюбилась в ухажера, и пара сыграла свадьбу.
Правда, официально брак так и не был зарегистрирован - муж не смог предоставить документы, сообщив, что потерял их. Несколько месяцев молодожены жили в доме невесты. Родители женщины заподозрили неладное, когда зять, рассказывавший, им, что занимается угольным бизнесом, начал просить у них деньги. Вскоре мужчина перевез жену в другой дом, где запирал ее на месяцы и запрещал общаться с кем-либо, в том числе звонить родителям.
Кроме того, супруга утверждает, что он пытался ее убить. Все это привело к тому, что женщина обратилась в полицию и сообщила о том, в какой ситуации оказалась. Офицеры задержали мужчину, допросили его с удивлением узнали, что это, оказывается, женщина, которая занимается мошенничеством и вымогает деньги. По данным СМИ, обвиняемой грозит до 10 лет тюрьмы. Потерпевшая, как и ее семья, были шокированы вскрывшимся обманом, но пока не прокомментировали ситуацию.