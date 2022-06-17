Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+27° в 
USD 56.87EUR 58.96
Войти в почту
37 минут назад

Женщина через 10 месяцев после свадьбы обнаружила, что ее муж - мошенница

Газета.Ru

Жительница Индонезии спустя 10 месяцев после свадьбы узнала, что ее муж - мошенница, пишет Coconuts. Женщина намеренно выдавала себя за мужчину, чтобы получить доступ к финансам своей жертвы.

Женщина после свадьбы обнаружила, что ее муж - мошенница
Фото: Газета.RuГазета.Ru

22-летняя женщина год назад познакомилась с мужчиной, который показался ей весьма привлекательным. В ходе разговора собеседник рассказал, что недавно принял ислам, а теперь ищет жену для создания крепкой семьи. В итоге индонезийка влюбилась в ухажера, и пара сыграла свадьбу.

Правда, официально брак так и не был зарегистрирован - муж не смог предоставить документы, сообщив, что потерял их. Несколько месяцев молодожены жили в доме невесты. Родители женщины заподозрили неладное, когда зять, рассказывавший, им, что занимается угольным бизнесом, начал просить у них деньги. Вскоре мужчина перевез жену в другой дом, где запирал ее на месяцы и запрещал общаться с кем-либо, в том числе звонить родителям.

Кроме того, супруга утверждает, что он пытался ее убить. Все это привело к тому, что женщина обратилась в полицию и сообщила о том, в какой ситуации оказалась. Офицеры задержали мужчину, допросили его с удивлением узнали, что это, оказывается, женщина, которая занимается мошенничеством и вымогает деньги. По данным СМИ, обвиняемой грозит до 10 лет тюрьмы. Потерпевшая, как и ее семья, были шокированы вскрывшимся обманом, но пока не прокомментировали ситуацию.

Безумный мир,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители