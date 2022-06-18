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1 час назад

Гигантского сома выловил нижегородский рыбак

В городе N

Сома весом в 50-60 килограммов выловил рыбак из Нижегородской области. Об этом мужчина рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтекте».

Гигантского сома выловил нижегородский рыбак
Фото: В городе NВ городе N

Вы бы знали какая вкуснятина,

— написал Алексей Епишкин.

При этом рубак не назвал место, где ему удалось поймать такую рыбу.

Еще одного огромного сома смог поймать Андрей Бородкин. Мужчина рассказал, что накануне ему удалось выловить килограммовую рыбу, однако он ее отпустил. На следующий день рыбаку попался уже шестнадцати килограммовый сон.

Добро вертается, вчерашний выпущенный килошник сегодня прислал мне своего дедушку, а может папу, адреналин и эмоции не передать, рекорд 2020 года побит, всем добра, трофеев,

— написал нижегородец.

Безумный мир,
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